شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يقود تدريب الزمالك اليوم بعد الراحة الإضافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود اليوم، الأحد، البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تدريب الفريق، بعد غيابه أمس السبت، للحصول على راحة إضافية عقب العودة من البرتغال.

وتولى الكاميروني أندري بيكي المدرب العام لفريق الزمالك وأحمد مجدي المدرب المساعد قيادة مران أمس السبت، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لخوض بطولة السوبر المحلي.

وحصل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على راحة من تدريب الأمس، خاصة أن مران الأمس شهد التركيز على الجوانب البدنية، على أن يقود مران اليوم بصورة طبيعية.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس على ملعب النادي بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام بعد العودة من المملكة العربية السعودية، عقب التتويج ببطولة السوبر الأفريقي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.