شكرا لقرائتكم خبر عن خبير لوائح: يحق للأهلى فسخ عقد القندوسى حال ثبوت عدم صحة تصريحاته والان مع تفاصيل الخبر

كشف عامر العمايرى خبير اللوائح، أن من حق النادى الأهلى الحصول على كافة المستحقات المادية لدى اللاعب الجزائري أحمد القندوسى حال إثبات عدم صحة حديث اللاعب عن الإتفاق وفرض بعض الوكلاء على اللاعبين للإنتقال إلى القلعة الحمراء.

وأوضح العمايرى، خلال تصريحات لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت: "الجزائري أحمد القندوسى خضع إلى لجنة الإستماع بالنادي الأهلى وكان يحق لنادي سيراميكا منع اللاعب عن الأمر والإجراءات الصحيحة فى تلك المواقف اللجوء إلى لجنة الإنضباط بالإتحاد المصرى لكرة القدم والتحقيق مع اللاعب من الجهات المختصه ومنح أدله قويه من قبل النادى الأهلى لإثبات عدم صحة حديث اللاعب".

وأشار، إلى أنه من حق النادى الأهلى اللجوء أيضا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لفسخ التعاقد مع اللاعب أو عرضه للبيع.

من جانبه، حرص الجزائري زين الدين بلعيد لاعب سانت ترويدن البلجيكي على توضيح الحقائق بشأن ما أفصح عنه مواطنه أحمد قندوسي بشأن فرض وكيل لاعبين محددين من قبل الأهلي خلال عملية التفاوض معه في وقت سابق من الصيف الحالي مقابل انتقاله إلى القلعة الحمراء، قبل أن تفشل الصفقة وينضم إلى ناديه البلجيكي.

ونشر بلعيد بيان عبر حسابه على إنستجرام قال فيه:

"بسم الله الرحمن الرحيم كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احتراما لزميلي وصديقي في المنتخب، واحتراما لكيان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقتضي الرد وبيان الحق وتوضيح الأمور".

تابع: "النادي الأهلي لم يفرض علي أي وكيل وأنا من اخترت وفوضت من يمثلني، المفاوضات مع أمير توفيق سارت باحترافية وهو شخص محترم، عدم إمضاءي للنادي الأهلي كان قرار شخصي، لأنني فضلت الاحتراف في أوروبا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثل ما يشاع، بعض الوكلاء تريد الاصطياد في المياه العكرة واقحام اسمي في مشاكلهم".