شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يخطط للنزول بمعدل أعمار اللاعبين في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

وضع الجهاز الفني للنادي المصري تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، خطة زمنية للنزول بمعدل أعمار الفريق بداية من الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لضخ دماء شابة بالفريق.

وقرر النادي المصري الاستغناء عن 10 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهم: أسامة عبد المطلب بعد فسخ التعاقد بالتراضي، أحمد شداد والذي انتقل إلى المصرية للاتصالات، عمرو موسى بعد إنهاء التعاقد، التونسي معتز زدام بعد انتهاء إعارته من الترجي دون تجديدها، محمد طارق بعد إنهاء إعارته قبل استكمالها، أحمد ياسر سالم بعد فسخ التعاقد بالتراضي، النيجيري إيزي إيميكا بعد انتهاء التعاقد وعدم التجديد، حسام جريشة والذي انتقل إلى غزل المحلة، الجزائري غيلاس قناوي والذي انتقل إلى اتحاد العاصمة الجزائري.

وأنهى مسؤولو النادي المصري إجراءات قيد الثنائي الجديد، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو، في قائمة الفريق الأفريقية، بعد الإعلان رسمياً عن التعاقد معهما عقب وصول بطاقتهما الدولية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وكان الثنائي اجتاز الكشف الطبي بالنادي البورسعيدي وانتظما في تدريبات تأهيلية لتجهيزهما للمشاركة مع الفريق في فترة الإعداد المقبلة.

ويتسلح الفريق البورسعيدي بـ 9 صفقات صيفية في القائمة الأفريقية وهم: خالد الغندور من الاتحاد السكندري، ثنائي الإسماعيلي محمد مخلوف ومحمد هاشم، ثنائي سيراميكا خالد صبحي وأحمد القرموطي، كريم بامبو من البنك الأهلي، محمود حمدي من مودرن سبورت، السنغالي بابا بادجي والبنيني أتدجيكو سامادو.