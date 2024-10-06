شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال القوة الضاربة للمنتخب بوصول المحترفين غدا استعدادا لمباراتي موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 11:00 ص

يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، وصول محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزي غدا الاثنين، لاكتمال القوة الضاربة قبل مواجهة موريتانيا.

وشهدت الساعات الماضية وصول كل من تريزيجيه وحمدي فتحي ومحمد عبد المنعم إلى مصر، إلا أن القوة الضاربة تكتمل غدا بانضمام محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11و 15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاءت كالتالي : حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير.

خط الدفاع : رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي - أحمد عيد.

خط الوسط : محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - مصطفى محمد - أسامة فيصل.