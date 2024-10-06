شكرا لقرائتكم خبر عن عمر فتحى يحصد ميدالية عالمية لمصر فى بطولة العالم للتايكوندو للشباب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 12:59 م

حصد عمر فتحي ميدالية برونزية عالمية فى العالم لـ التايكوندو للشباب بكوريا الجنوبية لوزن أقل من 68 كجم بعد خسارته أمام المصنف الأول عالميا الكوري الجنوبي 2-1.

وشارك المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى للتايكوندو بـ50 لاعبا ولاعبة فى منافسات بطولة الجمهورية تحت 14 سنة، والتى أقيمت بالصالة المغطاة بجامعة حلوان، يومى 30-31 أغسطس للمستوى الأول، وأقيم المستوى الثاني على فترتين، الفترة الأولى يومي 13-14 سبتمبر والفترة الثانية يومي 20-21 سبتمبر.

وشهدت البطولة مشاركة 88 هيئة رياضية بعدد 1500 لاعب ولاعبة والتي أقيمت على مستويين حيث ضم المستوى الأول الحزام الأسود والحزام الأحمر والحزام الأزرق، والمستوى الثاني ويضم الحزام الأخضر والبرتقالي والأصفر.



واستطاع أبطال المشروع القومى تحقيق 30 ميدالية متنوعة في جميع مستويات البطولة على المستوي الفردي، وعلى مستوى الفرق تحقيق عدد 3 كؤوس في الترتيب العام.

وحصل أبطال المشروع على 7 ميداليات ذهبية و9 ميداليات فضية و 14 ميدالية برونزية.