شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 10:49 ص

حرص مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين على نشر تهنئة على الصفحة الرسمية للاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى إنتصار حرب أكتوبر.

وجاءت التهنئة كالتالى :

كل عام و بلادنا الحبيبة مصر بخير.. يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين والسادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بأجمل التهانى القلبية إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة المصرية والشعب المصرى بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر عام 1973.



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يحتفل المصريين اليوم الأحد بالذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتى شهدت قصة كفاح كبيرة وإصرار وعزيمة من المصريين لاسترداد أرض سيناء التى احتلتها إسرائيل.