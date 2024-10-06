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يوفنتوس يتقدم على كالياري بهدف “ دوشان” في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق يونتوس على نظيره فريق كالياري بهدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع حاليا بين الفريقين، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من .

 

سجل هدف يوفنتوس اللاعب دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 15 من عمر اللقاء من ركلة جزاء.

وبدأ يوفنتوس مواجهة كالياري في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي بتشكيل ضم كل من:

دي جريجوريو في حراسة المرمي.

سافونا و كالولو و فيدريكو جاتي كامبياسو في خط الدفاع.

 لوكاتيلي و كيفرين تورام و كونسيساو  في خط الوسط.

ويقود الهجوم الثلاثي: كوبمينرس و مبانجولا و فلاهوفيتش.

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