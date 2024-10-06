يوفنتوس يتقدم على كالياري بهدف “ دوشان” في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فريق يونتوس على نظيره فريق كالياري بهدف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع حاليا بين الفريقين، على ملعب "إليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

سجل هدف يوفنتوس اللاعب دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة 15 من عمر اللقاء من ركلة جزاء.

وبدأ يوفنتوس مواجهة كالياري في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي بتشكيل ضم كل من:

دي جريجوريو في حراسة المرمي.

سافونا و كالولو و فيدريكو جاتي كامبياسو في خط الدفاع.

لوكاتيلي و كيفرين تورام و كونسيساو في خط الوسط.

ويقود الهجوم الثلاثي: كوبمينرس و مبانجولا و فلاهوفيتش.