وزير الرياضة يستقبل صفا سليمان لاعبة منتخب الجودو

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تتويجها ببرونزية بطولة العالم للجودو للشباب..

الأحد 06/أكتوبر/2024 - 02:15 م 10/6/2024 2:15:13 PM

حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على استقبال اللاعبة صفا سليمان، فور عودتها لمصر لتهنئتها بعد التتويج بالميدالية البرونزية وتحقيق إنجاز تاريخي للجودو المصري، ضمن منافسات بطولة العالم للجودو للشباب والتي اقيمت بدولة طاجيكستان، بحضور الكابتن مرزوق علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو، والكابتن أيزومي هيروشي، المدير الفني للمنتخب المصري.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالانجاز التاريخي الذي حققته سما، ابنة المشروع القومي للموهبة والبطل الاولمبي، حيث يعد هذا الانجاز خطوة مهمة في مسيرة الجودو المصري، وايضا اكتشاف المواهب المصرية في العديد من المجالات وهو ما تحرص عليه وزارة الشباب والرياضة بصفة دائمة في جميع المجالات.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على دعم الوزارة المستمر للرياضيين الموهوبين ضمن المشروع القومي للموهبة بصفة خاصة، وجميع الرياضيين بصفة عامة، من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع راية مصر في المحافل الدولية.

مشيرا إلى انه يتم اعداد صفا سليمان، وجميع الرياضيين البارزين ضمن المشروع القومي، استعدادا من الان لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، لتدعيم صفوف المنتخب الوطني ويكونوا نواة لجيل قادر على تحقيق الميداليات والالقاب في مختلف البطولات والمحافل الدولية.