شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع "خطة احتواء النجوم" قبل خوض منافسات السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

بدأت إدارة النادي الأهلي خلال الأيام الأخيرة وضع "خطة احتواء" لنجوم الفريق قبل خوض منافسات بطولة السوبر المحلى بحثاً عن استعادة عرش البطولات ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد خسارة لقب السوبر الأفريقى.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فى الأمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى.

ويعيش فريق الأهلى على صفيح ساخن في شهر أكتوبر الحالي، حيث يواجه الفريق الأحمر غضبًا كبيرًا من جماهيره إثر خسارة لقب السوبر الأفريقي ضد الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3-4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.

لم تكن حالة الغضب بسبب خسارة لقب مهم فقط، ولكن بعد الأداء الذي ظهر به اللاعبون، وشعور الجمهور بوجود حالة من الغرور والتعالي ضربت غرفة ملابس الفريق.

وينافس الأهلي خلال شهر أكتوبر على لقبين بارزين قد يمثلان عنق الزجاجة لخروج الفريق من كبوته، والفوز بهما بالتأكيد سيعيد حالة الاستقرار لأروقة الفريق، خاصة أن بطولة منهما قد تكون في مواجهة الزمالك، أما الخسارة في أحدهما قد تمثل أزمة كبيرة تدخل الفريق في دوامة من الغضب الجماهيري.

البطولة الأولى التي بصدد أن يدخلها الأهلي هي "السوبر المصري"، التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، والتي تشهد مشاركة أندية الزمالك وبيراميدز وسيراميكا بجانب الفريق الأحمر.

اللقب الآخر والذي يتمنى عشاق الرداء الأحمر المنافسة عليه هو لقب كأس (أفريقيا - آسيا - الهادئ)، وهي البطولة المستحدثة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" داخل منافسات "كأس إنتركونتيننتال".

وسيواجه الأهلي نظيره العين الإماراتي، مساء الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.