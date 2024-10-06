شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 12:13 م

حرص مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر، على نشر تهنئة على الصفحة الرسمية للاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر.

وجاءت التهنئة كالتالى :

انتصارات أكتوبر المجيدة

يتقدم ياسر قمر رئيس مجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بكل فخر واعتزاز بخالص التهنئة والعزة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة الباسلة والشعب المصري العظيم بمناسبة نصر السادس من أكتوبر يوم العزة والكرامة يوم سطرت فية قواتنا المسلحة الباسلة أعظم سطور النصر والتضحية وبرهنت علي قوة وعظمة القوات المسلحة المصرية الدرع الامين للوطن حفظ اللة مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر. تحيا مصر .



تهنئة اتحاد الطائرة

يحتفل المصريين اليوم الأحد بالذكرى الـ 51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والتى شهدت قصة كفاح كبيرة وإصرار وعزيمة من المصريين لاسترداد أرض سيناء التى احتلتها إسرائيل.