شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراتي موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 09:16 ص

يدخل منتخب مصر بقيادة حسام حسن، معسكرا مغلقا اليوم الأحد، استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفي شوبير.

خط الدفاع : رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف أحمد عيد.

خط الوسط : محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل - مصطفي محمد - أسامة فيصل.