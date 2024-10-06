اخبار الرياضه

منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراتي موريتانيا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمباراتي موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا _ حسن السعدني

الأحد، 06 أكتوبر 2024 09:16 ص

يدخل منتخب مصر بقيادة حسام حسن، معسكرا مغلقا اليوم الأحد، استعدادا لخوض مباراتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي 11 و 15 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفي شوبير.

خط الدفاع : رامي ربيعة - محمد عبد المنعم  - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف  أحمد عيد.

خط الوسط : محمد شحاته - أحمد نبيل كوكا  - حمدي فتحي -  مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم : محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل - مصطفي محمد -  أسامة فيصل.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements