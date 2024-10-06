شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستأنف الرخصة الأفريقية B بنادي اتحاد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 12:00 م

استأنف أمس السبت اتحاد الكرة ممثلا في منطقة القاهرة لكرة القدم، الدورة التدريبية للحصول على الرخصة الأفريقية B بنادي اتحاد الشرطة بالدراسة، تحت إشراف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين.

وافتتحت منطقة القاهرة لكرة القدم بقيادة حمادة الشربينى، شهر يوليو الماضي الدورة التدريبية للرخصة الأفريقية B1 و B2 للمدربين تحت رعاية الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام ، وإشراف الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف,

وكان علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة عقدا لقاءا مع حمادة الشربيني ومحمد حشيش، لإعلان الأسماء النهائية للمتقدمين للمشاركة في الرخصة الأفريقية B للمدربين والتي تنظمها المنطقة برعاية اتحاد الكرة والاتحاد الافريقي كاف.

وتضم الدورة عدد من المدربين واللاعبين السابقين بالأندية المصرية مثل محمد مكي المدير الفني لنادي المقاولون وعلاء عبده المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2005 وجمعة مشهور المدير الفني لنادي الترسانة وشريف عبد الفضيل المدرب العام لمنتخب مصر للناشئين 2007 ومحمد عمر النور مدرب منتخب الناشئين 2007 وكريم أيمن ممدوح مدرب منتخب 2009 ومعتصم سالم رئيس قطاع الناشئين بنادي بيراميدز وتامر أبوجبل ومحمد جمال لاعبا الزمالك والمقاولون السابقين وأحمد زهران ورامي ربيع لاعبا المقاولون السابقين وعبدالرحمن فاروق لاعبا المقاولون ومدرب بلدية المحلة الحالي وإبراهيم عبدالجواد مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين ومحمد ثابت صاروخ لاعب إنبي السابق وعصام محمود حارس المرمى السابق وعمرو عبده المدير الفني للتأمين وغيرهم من نجوم الكرة المصرية .



وتضم لجنة الإشراف على تنظيم الدورة التدريبية من منطقة القاهرة كلا من عاطف عطية وعبد الله عبد الغني ومحمد طه مشرف الدورات.