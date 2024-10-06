شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكلف قمصان بحضور قرعة مجموعات دوري أبطال أفريقيا غدًا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أكتوبر 2024 08:00 ص

كلف النادى الأهلى سامى قمصان المدرب العام لفريق الكرة بحضور مراسم قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها الثانية ظهر غدٍ الإثنين في مقر الاتحاد الأفريقى كاف بالقاهرة.

ويلاحق الأهلى حلم الفوز بالمسابقة الأبرز فى القارة للمرة 13 في تاريخه حيث تأهل المارد الأحمر إلى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة، في إياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية.

ومن المقرر أن يتواجد الأهلى في التصنيف الأول، بينما يأتي بيراميدز في التصنيف الثانى قبل سحب القرعة.

وكان من المقرر أن ينطلق دور المجموعات الجمعة 25 أكتوبر، قبل أن يتأجل إلى الثلاثاء 26 نوفمبر.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يومي 26 و27 نوفمبر وتقام مباريات الجولة الثانية يوم 6 و7 و8 ديسمبر بينما تقام الجولة الثالثة 13 و14 و15 ديسمبر.

وتقام الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 3 و 4 و 5 يناير 2025 وتنطلق الجولة الخامسة من 10 إلى 12 يناير وسوف تقام الجولة الأخيرة من 17 إلى 19 يناير.

وجاء سبب تأجيل دور المجموعات من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب إقامة بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

يستعد الاهلى لمواجهة سيراميكا فى الثامنة مساء الأحد 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فى الأمارات بنصف نهائى بطولة كأس السوبر المحلى.

وتشارك أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا فى السوبر المصرى بعد تحقيقها ألقاب الدورى والكأس والرابطة على الترتيب، أما الزمالك فقد حصل على البطاقة الذهبية.

وتصل فرق الأهلى وسيراميكا وبيراميدز والزمالك إلى الدولة يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية، فيما تقام التدريبات الرسمية يوم 19 أكتوبر استعداداً لمباراتى نصف النهائي.

ومن المقرر أن تجرى الفرق تدريبات فرعية يومى 21 و22 أكتوبر، والتدريبات الرسمية يوم 23 أكتوبر استعداداً لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، والمباراة النهائية.