شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: نصر أكتوبر "معجزة" ترفع رؤوس المصريين فى كل العصور والان مع تفاصيل الخبر

هنأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش الشعب المصرى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :"المصريين عليهم أن يعيشوا رافعين رؤوسهم بسبب هذا النصر، لأنه كان نقطة تحول فى تاريخ مصر، خاصة أنه أتى بعد نكسة وأيام صعبة عاشتها الدولة المصرية، وتسبب ذلك فى أجواء من الإحباط داخل البيوت المصرية حتى جاء هذا النصر الذى أراه معجزة بعدما أعاد كبرياء مصر أمام العالم أجمع.

وأشار عبد الحميد بسيونى إلى أن الحرب أثبتت قوة الجيش المصرى وقدرته على الحفاظ على أرضه وشعبه، بعدما صنع مجدًا لن يُنسى، ولن ننساه أبدًا ما دمنا أحياء، لكن الذي يجب أن نلفت النظر إليه هو هذا الشعب الذي كان الجيش يحمل آماله وراءه، هذا الشعب هو الذي انتصر في 73، وعندما أقول الشعب، أعني بذلك جميع طوائفه من جنود وطلاب وعمال وفلاحين وربات بيوت، كل إنسان في مصر كان مقاتلًا من أجل مصر، محاربًا من أجل مصر.

وحقق بسيونى 4 بطولات لكأس العالم العسكرية وبطولتى أفريقيا وحصل على لقب هداف كأس العالم العسكرية 2001، وحصل عبد الحميد بسيونى على وسام الرياضة من الطبقة الأولى مرتين كما نال ميدالية الجيش وهى أعلى وسام في القوات المسلحة للمدنيين.

وعلى الصعيد التدريبى نجح عبد الحميد بسيونى فى تسجيل أول بطولة فى تاريخه حينما قاد طلائع الجيش للتتويج بكأس السوبر المحلى في 21 سبتمبر 2021، على حساب الأهلي البطل التاريخي للمسابقة.

ونجح طلائع الجيش في الفوز على الأهلي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف، في مباراة كأس السوبر المصري 2020.