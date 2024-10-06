"من هبطل كورة لفسخ التعاقد".. القصة الكاملة لأزمة يوسف حسن مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن يوسف حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فسخ تعاقده مع الفريق، مشيرا إلى أنه تعرض لظلم لا يتحمله بشر لحسابات شخصية، لم يكشف عنها.

وكتب يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جمهور الزمالك العظيم، حلم من أحلامي تحقق في دخولي لنادي الزمالك ولكن التوفيق لم يحالفني، تم فسخ تعاقدي مع نادي الزمالك اليوم ولا أعلم أين سيكتبلي القدر هذا العام حتى الآن في مستقبلي، وأتمنى التوفيق لنادي الزمالك وإسعاد جماهيره العظيمة، الكثير والكثير بداخلي ولكن كتابته لن تفيد في شيء، كان لدي الكثير من عروض أندية في مصر وخارجها و بمبالغ أكثر إغراءا من الزمالك ولكن اخترت الزمالك حبا فيه وأملا في كتابة تاريخ معه".

وأضاف: "ولكن عليكم أن تعلموا أنه تم ظلمي ظلم لا يتحمله بشر لحسابات شخصية، وعليكم مراجعة تصريحات المدرب الكبير فيريرا عندما ذكر اسمي أنني سأكون أفضل لاعب في مصر و تم اختياري بالأسم، لن أسامح في ما حدث لي من تدمير نفسي ومادي وسيأتي التوقيت المناسب لمعرفتكم جميع التفاصيل حتى تدركوا وتعلموا كيف تحموا قلعتكم المجيدة من أصحاب المصالح الشخصية، أراكم على خير وأتمنى من الله التوفيق فيما هو قادم لي و لكم".

ولا تعد هذه الأزمة الأولى ليوسف حسن مع إدارة الزمالك، إذ أنه قبل شهرين، انتقدهم بسبب الإهمال وعدم سداد المقابل المادي لطبيب العلاج الطبيعي المسؤول عن حالته، واستغاث في ذلك الوقت، وكتب عبر حسابه: "بسبب اللي بيحصل معايا ده هبطل كورة بالشكل ده، أنا لا بتأهل ولا بتدريب مستقبلي بيضيع"، ويمكن الإطلاع على التفاصيل من هنا.

وتدخل مجلس إدارة الزمالك، في تلك التوقيت، لحل الأزمة، وتواصل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك وعبد الواحد السيد مدير الكرة، مع اللاعب لعرضه على أخصائي علاج طبيعي.

وتعرض يوسف حسن للإصابة بقرحة في الكاحل، خلال المشاركة مع الزمالك، في الموسم الماضي، وكان الفريق تعاقد معه في موسم 2022 من وادي دجلة، بناءا على طلب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك.

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