ذُكر اسمه في أزمة القندوسي.. من هو أحمد يحيى وكيل لاعبي كرة القدم؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

انتشر اسم أحمد يحيى وكيل اللاعبين، بشكل كبير، خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد ربط اسمه، بفشل انتقال اللاعب زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية طبقاً لتصريحات لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا أحمد القندوسي.

ويعد أحمد يحيى من أشهر وكلاء اللاعبين في مصر، حيث يعمل مع عدد من نجوم الكرة المصرية، أبرزهم "محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور لاعب الأهلي ايضاً، بالإضافة إلى أحمد فتوح ومحمد عبد المنعم وغيرهم من اللاعبين".

وساهم أحمد يحيى في واحدة من أكثر الصفقات، التي أثارت الجدل في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهي صفقة انتقال إمام عاشور لاعب الزمالك وميتيلاند الدنماركي السابق إلى النادي الأهلي، بعد عودة اللاعب من الاحتراف الخارجي.

وكان يحيى علي كشف في تصريحات سابقة، كواليس انضمام إمام عاشور إلى النادي الأهلي، قائلاً: "إمام عاشور لم يتأقلم على العيشة في الدنمارك بسبب صعوبتها، ليقرر العودة إلى مصر".

وأضاف: "خلال احتراف إمام عاشور من الزمالك إلى الدنمارك لم يكن لديه النية للعودة إلى النادي الأهلي، ولكن أي لاعب يسافر من الزمالك إلى الخارج يقال عليه هذا الأمر ويشار أنه ينوي العودة على الأهلي".

وتابع: "الظروف هى التي تحكم الأمور، نادي الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع ميتلاند الدنماركي لعودة إمام مرة أخرى، ولم يكن هناك عروض للاعب سوى النادي الأهلي، ورغبة اللاعب في عدم استكمال مشواره في الدنمارك ساهمت في تسهيل الأمور".