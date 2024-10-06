حكم دولي سابق يكشف مفاجأة بشأن هدف سيدات الأهلي في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، صحة هدفي الفريق الأول لكرة القدم النسائي بالأهلي في شباك الزمالك.

وفازت سيدات الأهلي على الزمالك، في أول لقاء يجمع بينهما في الدوري المصري للسيدات، وذلك بهدفين مقابل هدف، أحرزتهما النيجيرية تشارتي روبن،

واعترض عادل حسين المدير الفني لسيدات الزمالك، على هدف الأهلي الثاني، مشيرا إلى أن هناك خطأ ضد لاعبة الأحمر الأمريكية ميا لينيس داردن.

وقال جريشة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الهدف الأول للأهلي سليم لأنه إذا كان هناك خطأ قبل رمية التماس فلا يعتد به، بعد استئناف اللعب برمية التماس".

وأضاف: "ولكن الهدف الثاني للأهلي غير صحيح، لأنه يوجد خطأ على ميا لاعبة الأهلي قبل التسجيل، وإذا وجدت تقنية فيديو، لألغي وتم احتساب خطأ للزمالك".