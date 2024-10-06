ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال النني.. أليو ديانج ومحمد شريف.. خطوبة نجم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم المصري محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من مباراة فريقه أمام كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له من احتفاله بأحد أهدافه مع فريق النصر.

كما نشر النجم البرازيلي نيمار جونيور، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.

وقام نجم النادي الأهلي محمد مجدى أفشة، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للنادي الأهلي.

وحرص محمد شريف لاعب الخليج السعودي، بنشر صورة رفقة أليو ديانج لاعب الخلود السعودي.

ونشر محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، صورة له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، خلال احتفاله بأول هدف له بقميص الفريق الإماراتي.

وشارك النجم الإنجليزي جود بيلينجهام متابعيه صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحرص أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، على دعم زملائه بالفريق أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش، من خلال نشر صورة تجمع الثنائي معاً.

وهنأ سعد سمير لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، نجم النادي الأهلي السابق محمد شوقي بمناسبة عيد ميلاده.

وقام أشرف داري لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

كما نشر أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

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