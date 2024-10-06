"الأول مع الفريق".. محمد النني يفتتح أهداف مع الجزيرة الإماراتي أمام دبا الحصن (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ساهم النجم المصري محمد النني، في فوز فريقه الجزيرة الإماراتي على حساب نظيره دبا الحصن، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإماراتي.

ونجح النني في إحراز الهدف السادس لفريق الجزيرة الإماراتي في اللقاء، و أول أهدافه رفقة الفريق الإماراتي، منذ الانضمام إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان محمد النني، انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، إلى الجزيرة الإماراتي، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن نادي أرسنال الإنجليزي.

ويحتل فريق الجزيرة المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري الإماراتي للمحترفين، برصيد 9 نقاط جمعهم من 5 مباريات خاضهم بالمسابقة.