18 صورة من أول تمرين جماعي للزمالك بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم، للتدريبات الجماعية، وذلك بعد الإجازة التي حصل عليها اللاعبون من المدير الفني جوزيه جوميز، عقب التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب الأهلي 4ـ3 بركلات الترجيح.

وتولي اليوم السبت 5 أكتوبر الكاميروني أندر بيكي المدرب العام لفريق الزمالك وأحمد مجدي المدرب المساعد قيادة مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لخوض بطولة السوبر المحلي.

ويستعد نادي الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.