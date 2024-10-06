"شهدت إصابة حجازي".. نيوم يفوز على الحزم ويعتلي صدارة دوري يلو السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق نيوم السعودي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الحزم السعودي بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري يلو السعودي.

وشهدت مباراة نيوم ضد الحزم، إصابة النجم المصري أحمد حجازي، لاعب فريق نيوم، الذي خرج في الدقيقة 45+2 من أحداث الشوط الأول.

وكان أحمد حجازي انتقل إلى فريق نيوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من فريق اتحاد جدة السعودي.

ويحتل فريق نيوم السعودي، صدارة جدول ترتيب دوري يلو السعودي، برصيد 16 نقطة جمعهم من 6 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن، وبفارق 3 نقاط عن الحزم صاحب المركز الثاني بجدول الترتيب.

أقرأ أيضاً:

في حضور كولر.. 50 صورة لتكريم الخطيب فريق اليد على برونزية كأس العالم للأندية