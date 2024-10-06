أول 10 صور من حفل خطوبة نجم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل لاعب الأهلي لكرة الطائرة، أحمد عزب، بحفل خطوبته على فتاة تُدعى "زينب سعودي" اليوم السبت.

وتعاقد النادي الأهلي مع أحمد عزب في موسم 2022 قادما من بتروجت لكرة الطائرة بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

وأشاد حينها العوضي بقدرات عزب، مؤكدًا أنه صاحب قدرات فنية عالية وانضمامه إلى فريق الطائر يعد إضافة كبيرة، في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات.

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