ميتروفيتش يزيح بنزيما من صدارة هدافي الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، في إزاحة الفرنسي كريم بنزيما، قائد اتحاد جدة، من صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

سجل ميتروفيتش هدفًا أول في مرمى الأهلي بالدقيقة 56 برأسية متقنة، بعد عرضية من زميله رينان لودي، خلال مباراة الكلاسيكو السعودي ضمن الجولة السادسة من المسابقة. وكان قد سجل هدفًا مشابهًا بعد عرضية من جواو كانسيلو، لكن الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش ألغاه بداعي التسلل.

عزز ميتروفيتش تقدمه بإحراز هدفه الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 78، ليقود الهلال للفوز 2-1 على الأهلي.

بهذا الفوز، رفع المهاجم الصربي رصيده إلى 9 أهداف هذا الموسم، متفوقًا على بنزيما الذي بقي في المركز الثاني برصيد 7 أهداف، بعد تسجيله هدفًا في مرمى الأخدود في الجولة السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن رابطة المحترفين السعودية كانت قد حذفت هدفًا من رصيد ميتروفيتش في مباراة الرياض، حيث تم احتسابه كهدف عكسي من المدافع.

ويحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين كل من كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وحسام عوار، لاعب الاتحاد، برصيد 5 أهداف لكل منهما.