استدعاء ٥ لاعبين من الزمالك لمعسكر منتخب الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 5 لاعبين من فريق مواليد 2005 بالقلعة البيضاء، لمعسكر منتخب مصر للشباب لنفس المواليد.



ووفقاً للخطاب تم استدعاء كل من :-

-محمد إبراهيم "ظهير أيمن"

-أحمد مجدي "مدافع"

-حسن أبو المعاطي "ظهير أيسر"

-محمد السيد "لاعب وسط"

-أنس وائل "جناح هجومي"

ومن المُقرر، أن ينتظم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في معسكر خلال الفترة من 6 أكتوبر حتى يوم 16 من نفس الشهر، استعداداً لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.