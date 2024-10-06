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استدعاء ٥ لاعبين من الزمالك لمعسكر منتخب الشباب

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ياسر رشاد - القاهرة - تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 5 لاعبين من فريق مواليد 2005 بالقلعة البيضاء، لمعسكر منتخب مصر للشباب لنفس المواليد.


ووفقاً للخطاب تم استدعاء كل من :-

-محمد إبراهيم "ظهير أيمن"

-أحمد مجدي "مدافع"

-حسن أبو المعاطي "ظهير أيسر"

-محمد السيد "لاعب وسط"

-أنس وائل "جناح هجومي"

ومن المُقرر، أن ينتظم منتخب مصر للشباب مواليد 2005 في معسكر خلال الفترة من 6 أكتوبر حتى يوم 16 من نفس الشهر، استعداداً لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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