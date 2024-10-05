لاعب الإسماعيلي 2009: هدفنا الفوز على الزمالك بعد تخطي عقبة البنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب عبد الرحمن فتحي، جناح فريق الإسماعيلي مواليد 2009، عن سعادته بتسجيله لهدفي فوز الفريق على البنك الأهلي.

وفاز فريق الإسماعيلي مواليد 2009، على نظيره البنك الأهلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على الملعب الفرعي، لاستاد الإسماعيلية ضمن منافسات مسابقة دوري الجمهورية.

وقال فتحي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "واجهنا سوء توفيق في المباراتين السابقتين و قدمنا أداء جيدا لكن النتائج لم تكن موفقه و كان كل تركيزنا اليوم على حصد الثلاث نقاط".

وأضاف: "الكابتن محمد حسيب المدير الفني يساندني دائما و يعطيني تعليمات بشكل مستمر لبذل أقصى ما لدي في المباريات".

وتابع: "نفذنا تعليمات الجهاز الفني في الشوط الأول و سيطرنا على وسط الملعب و نجحنا في التقدم بهدفين وفي الشوط الثاني دافعنا بشكل جيد و حافظنا على التقدم و حصد الثلاث نقاط".

واختتم: "نفكر حاليا في مباراة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل و سنستعد لها بكل قوة و هدفنا الفوز في جميع المباريات و أحلم بالتصعيد للمشاركة مع الفريق الأول".