الهلال يقلب الطاولة على الأهلي ويفوز بثنائية في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الهلال فوزًا صعبًا على الأهلي بثنائية مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

دخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: الصانبي

الدفاع: علي مجرشي – ديميرال – إيبانيز – بالعبيد

الوسط: كيسيه – الأسمري – فيجا

الهجوم: البريكان – محرز – توني

بينما دخل الهلال المباراة بتشكل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: لودي — البليهي — كوليبالي — الشهراني

الوسط الدفاعي: سافيتش — نيفيز

الوسط الهجومي: سالم — مالكوم— كانسيلو

الهجوم: ميتروفيتش

تقدم الأهلي بهدف مبكر في الدقيقة 12 من الشوط الأول عن طريق النجم الإسباني الدولي جابري فيجا.

ونجح الهلال في إدراك هدف العادل عند الدقيقة 58 من عمر المباراة برأسية رائعة من النجم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش لتصبح النتيجة 1-1.

وفي الدقيقة 78 من عمر المباراة سجل اللاعب الكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال من ضربة جزاء لينتهي اللقاء 2-1.

وكان الشوط الأول قد شهد تسجيل الهلال هدفًا عن طريق ضربة رأسيه من ميتروفيتش، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفار ويقرر إلغاء الهدف بسبب وجود حالة التسلل على كانسيلو.