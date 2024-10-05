تأجيل أولى جلسات محاكمة إمام عاشور في واقعة التعدي على فرد أمن لجلسة 12 أكتوبر

الشارقة - اميمة ياسر - قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، تأجيل أولى محاكمة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة التعدي على فرد أمن داخل مول تجارى لجلسة 12 أكتوبر الجاري؛ لاتخاذ إجراءات الادعاء المدني.

وكانت نيابة الشيخ زايد، أخلت سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، ووجهت له تهمة الاعتداء على فرد الأمن بالضرب مما تسبب في إصابته.

وأدلى إمام عاشور بأقوله في التحقيقات بأنه تلقى اتصالا من زوجته "ياسمين حافظ"، تخبره بمحاولة مجموعة من الشباب بالتحرش بها، وعلى إثرها حضر إلى المول هو و15 شخصا آخرين.

وتابع أن أفراد الأمن لم يتدخلوا خلال مضايقة الشباب لزوجته، وقتها شعر بضيق خاصة بعد منعه من دخول المول، مشيرا إلى أنه خطف هاتف فرد الأمن المجني عليه الذي يحمل فيديو للواقعة لرغبته في رؤية الأشخاص الذين ضايقوا زوجته.

وأشار عاشور إلى أن الواقعة عبارة عن شد وجذب أدت إلى سقوط فرد الأمن على الأرض.

وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية 5 شباب من خلال مراجعة كاميرات المراقبة، وتم استدعائهم وحضر منهم 4 أشخاص وتم الاستماع لأقوالهم حول اتهامهم بالتحرش بزوجة إمام عاشور.

وانكروا المتهمين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و22 عاما أي صلة لهم بادعاء زوجة إمام عاشور بتعرضها للتحرش وأخلت نيابة الشيخ زايد سبيلهم.

وكشف أفراد أمن المول أمام تحقيقات النيابة أن زوجة اللاعب لم تبلغ أيًّا منهم بتعرضها للمضايقات وأنها غادرت المول وبعدها تفاجئوا بحضور زوجها لاعب النادي الأهلي وتشاجر معهم متهما أحده بأنهم ساهموا في انصراف الشباب الذين ضايقوا زوجته.

وتابع أفراد الأمن اللاعب إمام عاشور توقف بسيارته وبرفقته سيارتين بهما حوالي 10 إلى 15 شخصا، واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن خاصة لانتهاء مواعيد العمل الرسمية به، فلم يستجب له واستمر في الدخول إلى الجراج وتتبعه أفراد الأمن، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين فرد الأمن "عبدالله" الضحية، وتعدى عليه بالسباب والضرب.