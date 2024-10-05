رمضان مع الخطيب.. أول 31 صور من مران الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

حرص المدير الفني للنادي الأهلي، مارسيل كولر،على إقامة محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي اليوم السبت.

وتحدث كولر في المحاضرة عن بعض الأمور المتعلقة بالاستعداد للمرحلة المقبلة.

وعاد النادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية لأول مرة، عقب خسارة كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح في المملكة العربية السعودية.

ويلاقي النادي الأهلي منافسه سيراميكا كليوباترا يوم الأحد 20 أكتوبر، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.