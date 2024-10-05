طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات إصابة لاعب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف طبيب نادي الزمالك، محمد أسامة، تطورات حالة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم.

ويتواجد الثنائي في ألمانيا خلال الفترة الحالية من أجل خضوع اللاعب لفحوصات طبية أخيرة للاطمئنان على حالته، بعدما خضع من قبل لجراحة الرباط الصليبي.

وقال الدكتور محمد أسامة للمركز الإعلامي للنادي إن الطبيب الألماني الذي أجرى العملية الجراحية لمحمود حمدي اطلع على الخطة التأهيلية والتدريبية للاعب في جميع مراحلها المختلفة، بالإضافة للقياسات الطبية والبدنية التي خضع لها اللاعب خلال الفترة السابقة، مؤكداً أن الطبيب الألماني أبدى إعجابه بالبرنامج الذي خاضه اللاعب والنتائج التي حققها.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أنه تم وضع خطة للونش من أجل المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية، ستبدأ عقب العودة إلى القاهرة.

وأوضح محمد أسامة إلى أن مشاركة الونش في التدريبات الجماعية ستكون بشكل تدريجي وفقا لنظم علمية لمدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع، وبعدها يكون اللاعب جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل.