غضب الخطيب ونفي بلعيد.. تغطية خاصة لأزمة تصريحات قندوسي (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - أثارت تصريحات أحمد قندوسي غضب رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، الذي طلب فتح تحقيق بخصوص ما أدلى به اللاعب المعار إلى نادي سيراميكا كليوباترا بشأن فرض وكلاء على صفقات الأهلي.

وحرصا على موافاتكم بجميع التفاصيل والكواليس المتعلقة بالتصريحات وردود فعل جميع الأطراف، نشرنا لكم هذه التفاصيل، يمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذه الروابط:

"بعد تصريحاته".. بلعيد يصدم القندوسي بهذا الرد

علق الجزائري زين الدين بلعيد لاعب فريق سنت تريدين البلجيكي، على كل ما أثير خلال الساعات الماضية، عن سبب فشل انتقاله إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحقيقة إجباره على التعاقد مع وكلاء بعينهم من أجل الانتقال إلى النادي الأهلي.. للتفاصيل اضغط هنا

مصدر يكشف أقوال أمير توفيق في تحقيق الأهلي بخصوص تصريحات القندوسي

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي، أن أمير توفيق حضر جلسة التحقيقات التي تمت عن طريق لجنة الشئون القانونية مع أحمد قندوسي، لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا بخصوص تصريحاته التي أشار فيها إلى تدخل وكلاء في صفقات الأهلي... للتفاصيل اضغط هنا

"فويسات ورسائل ومقربين من توفيق".. الخليج 365 يكشف أقوال القندوسي في تحقيقات الأهلي

كشف مصدر مطلع لمصراوي، كواليس تحقيقات أحمد قندوسي في النادي من قبل الشئون القانونية، وذلك على خلفية تصريحاته التي أدلى بها أثناء ظهوره على قناة أون سبورت، بخصوص تدخل العديد من الوكلاء في صفقات النادي الأهلي والتي خسر بسببها التعاقد مع زين الدين بلعيد... للتفاصيل اضغط هنا

قندوسي يكشف مفاجآت بخصوص صفقة بلعيد في تحقيقات الأهلي

كشف مصدر مطلع، كواليس تحقيقات الشئون القانونية للنادي الأهلي مع أحمد قندوسي لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا... للتفاصيل اضغط هنا

مصدر يكشف لمصراوي كواليس جلسة التحقيق مع القندوسي في الأهلي

كشف مصدر لموقع الخليج 365 كواليس جلسة التحقيقات التي تمت مع أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا بخصوص تصريحات التي أوضح فيها تدخل وكلاء فيه صفقات النادي الأهلي... للتفاصيل اضغط هنا

يمكنكم الإطلاع على أحداث الأمس، الخاصة بأزمة تصريحات القندوسي من خلال رابط التغطية الخاصة التي نشرناها أمس:

أزمة تصريحات القندوسي.. ماذا يحدث داخل النادي الأهلي؟ (تغطية خاصة)