على طريقة بلعيد... كواليس 4 صفقات فشل الأهلي في التعاقد معها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أثارت أزمة تصريحات لاعب النادي الأهلي المعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا أحمد القندوسي، بأن صفقة زين الدين بلعيد، فشلت بسبب الوكلاء وليس بسبب المقابل المادي كما قيل، بعد أن تم إخبار اللاعب بأنه لن يدخل النادي الأهلي مع وكيله ورغبتهم في وجود وكلاء أخريين.

وكان زين الدين بالعيد قريب من الانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل فشل الصفقة والانتقال إلى فريق سنت تريدين البلجيكي.

وقال القندوسي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "موضوع زين الدين بلعيد باظ علشان الوكلاء، هو عنده وكيله، مش علشان الفلوس ولا أي حاجة، كل الكلام اللي طلع في الميديا كذب في كذب".

وأضاف: "اللاعب كان 70% في الأهلي، بشرط يجي معاه وكيله، بس الناس كانت عاوز تدخل معاه وكيل تاني، معرفش مين الناس دي بس دي الحقيقة، ومش هقول غير الحقيقة، أنا مش هخاف من حد".

وتابع: "بالعيد أخبرهم أنا هجيب وكيلي، تفاوضوا معاه، قال للناس اللي كانت بتتكلم معاه من النادي الأهلي، قالوله على راسنا وعلى عينا، بس مش هيدخل معاك الأهلي، حصلت مشكلة بينهم، ودخلوا في موضوع تاني، هتدخل مع وكلاء تانيين، وعملوا له قصة كده".

واختتم القندوسي تصريحات: "هو كان جاي متحمس يلعب في الأهلي، وفي لعيبة كبيرة من الجزائر شجعوه يجي الأهلي".

وأعادت تصريحات القندوسي بخصوص،الأسباب الحقيقة وراء فشل انتقال اللاعب الجزائري زين الدين بلعيد، إلى النادي الأهلي، ومنها فشل الأهلي في إنهاء عدد من الصفقات بعد الإعلان عن اقتراب التعاقد بشكل كبير، ومنها النجم البرازيلي جوستافو سوزا والتونسي محمد على بن رمضان أيضاً.

جوستافو سوزا وفشل الانضمام إلى الأهلي

وكانت فترة الانتقالات الشتوية 2023، شاهدة على دخول الأهلي في مفاوضات جادة للتعاقد مع اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا، ليزامل مواطنه برونو سافيو الذي كان يشارك في صفوف الفريق في ذلك الوقت.

واستمرت مفاوضات الأهلي مع اللاعب البرازيلي لفترة ليست بالقليلة، والتي وصلت إلى الاتفاق على كافة الأمور المادية الخاصة باللاعب والنادي الكوري "جيونبوك هيونداي"، الذي كان يلعب في صفوفه اللاعب، حيث أن أن الأهلي كان قد توصل مع النادي الكوري للحصول على خدمات اللاعب مقابل نصف مليون دولار، فيما سيحصل اللاعب على مليون دولار في الموسم الواحد.

وعلى الرغم من التصريحات الكثير لعدد من الإعلاميين، أبرز نجم الأهلي السابق أحمد شوبير، الذي كان قد ألمح في ذلك الوقت، إلى إنهاء الأهلي التعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، من خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "أمير توفيق طلع ( سوزا) أوى، مشيراً إلى اقتراب الأهلي من التعاقد مع اللاعب، إلا أن الصفقة باءت بالفشل في النهاية، بسبب الاختلاف في المقابل المادي، طبقاً لتصريحات وكيل اللاعب في ذلك الوقت.

محمد بن رمضان آخر الصفقات الوهمية

وآخر الصفقات التي فشل الأهلي في حسمها في اللحظات الأخيرة، كانت صفقة نجم الوسط التونسي محمد بن رمضان، الذي دخل النادي الأهلي في مفاوضات جدية معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق بعد رحيل المالي أليو ديانج.

وكان الأهلي قد توصل إلى اتفاق مادي مع النادي المجري، فرينكفاروزي الذي يلعب ضمن صفوفه النجم التونسي، حيث جاءت الاتفاقات المادية كالتالي 2 مليون و700 ألف دولار، سوف يتم دفعهم على 4 أقساط: "مليون دولار، ثم 500 ألف، ثم 500 ألف، وأخيرًا 700 ألف".

ولم تختلف صفقة بن رمضان عن سوزا، حيث أعلن الأهلي بعد فترة كبيرة من التفاوض مع النادي المجري، للتعاقد مع اللاعب التونسي، إلا أن كل جماهير النادي الأهلي تفاجأت بتوقف المفاوضات مع اللاعب، وإعلان النادي تأجيل حسم الأجنبي الخامس إلى يناير المقبل.

جاكسون موليكا

يعد جاكسون موليكا، أحد أشهر وأهم الصفقات التي دائماً ما تكون على طاولة مفاوضات النادي الأهلي، للتعاقد مع المهاجم الكونغولي، حيث دخل المارد الأحمر في مفاوضات للتعاقد مع اللاعب في أكثر من من فترة انتقالات مختلفة.

ودائماً ما ارتبط اسم المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا بالانتقال إلى النادي الأهلي، بشكل خاص خلال فترتي الانتقالات يناير 2023، وفي صيف 2023 أيضاً، وكان أخر مفاوضات النادي الأهلي مع جاكسون موليكا، في صيف 2023 قبل أن يستقر المارد الأحمر على التعاقد مع الفرنسي أنطوني موديست.

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