"مشفق عليكم رئيس ومجلس ولاعبين".. عضو مجلس الأهلي يرد على إحدى مشجعات الزمالك (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كتب عضو مجلس إدارة الأهلي، محمد الجارحي، منشورا عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك".

ونشر الجارحي: "قسوة من قابلتهم علمتني لين القلب، كما كانت كل أزمة مررت بها سببًا في قوتي، وكلما كنت محاطًا بشخصيات مؤذية يزداد حرصي على من حولي فلا أؤذي ولا أجرح أحدًا".

وأضاف: "باختصار... كل حاجة سيئة قابلتني في حياتي فشلت تخليني نسخة أسوأ من نفسي.. ونجحت تحولني لشخص بيحاول يكون أحسن و نسخة تتمنى تبقى أفضل.. ومن كل معارك الحياة عرفت إن النجاح هو أن قلبك يفضل نضيف".

وعلقت إحدى مشجعات الزمالك: "ده منسي كركب الدنيا خالص".

ورد عضو مجلس إدارة الأهلي: "ردود أفعالكم مخلياني مشفق عليكم، طب والله صعبانين عليا كلكم، رئيس ومجلس ولاعبين وجمهور".

الجدير بالذكر أن ناصر منسي سجل هدف تعادل الزمالك مع الأهلي في مباراة كأس السوبر الأفريقي، والتي انتهت بفوز الأول باللقب بركلات الترجيح.

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