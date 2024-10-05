"بعد تصريحاته".. بلعيد يصدم القندوسي بهذا الرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

علق الجزائري زين الدين بلعيد لاعب فريق سنت تريدين البلجيكي، على كل ما أثير خلال الساعات الماضية، عن سبب فشل انتقاله إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحقيقة إجباره على التعاقد مع وكلاء بعينهم من أجل الانتقال إلى النادي الأهلي.

وكتب بلعيد عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، كنت أفضل السكوت وعدم الخوض في الجدال احتراماً لزميلي وصديقي في المنتخب، واحتراماً لكيان النادي الأهلي وجماهيره ولكن الحال يقتضي الرد، بيان الحق وتوضيح الأمور".

وأضاف: "النادي الأهلي لم يفرض علي أي وكيل وأنا من اخترت وفوضت من يمثلني".

وتابع: "المفاوضات مع أمير توفيق صارت باحترافية وهو شخص محترم".

وواصل: "عدم إمضائي للنادي الأهلي كان قرار شخصي، لأنني فضلت الاحتراف في أوروبا ولم يكن بسبب أزمة الوكلاء مثل ما يشاع".

واختتم بلعيد: "بعض الوكلاء تريد الاصطياد في المياه العكرة و إقحام اسمي في مشاكلهم".

وكان الجزائري أحمد القندوسي، أكد في تصريحات تليفزيونية أن صفقة انضمام زين الدين بلعيد للنادي الأهلي، فشلت بسبب الوكلاء وليس بسبب المقابل المادي كما قيل، بعد أن تم إخبار اللاعب بأنه لن يدخل النادي الأهلي مع وكيله ورغبتهم في وجود وكلا تانيين للتفاوض.

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