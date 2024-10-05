مصدر يكشف أقوال أمير توفيق في تحقيق الأهلي بخصوص تصريحات القندوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي، أن أمير توفيق حضر جلسة التحقيقات التي تمت عن طريق لجنة الشئون القانونية مع أحمد قندوسي، لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا بخصوص تصريحاته التي أشار فيها إلى تدخل وكلاء في صفقات الأهلي.

وقال المصدر، إن أمير توفيق دافع عن نفسه في التحقيقات، وأكد أن وكيل اللاعبين، أحمد يحيى الذي ذُكر في وسائل الإعلام كونه طرفًا في الصفقات، لم تتخطى نسبة الصفقات التي تدخل فيها مع الأهلي أكثر من 20% تقريبًا من 30 صفقة أبرمها أمير توفيق للنادي الأهلي.

وأكد توفيق، أن النادي الأهلي عمل مع أكثر من وكيل لاعبين داخل وخارج مصر، لافتًا إلى أنه غير مسؤول عما يحدث خلف الكواليس من الوكلاء الذين يتحدثون باسم النادي الأهلي مع اللاعبين.

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