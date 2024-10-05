"في لاعيبة بقت تشرب شيشة".. مجدي عبد الغني يوجه رسالة صادمة إلى كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الميموني:

قال لاعب الأهلي السابق، مجدي عبد الغني، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "هو مستوى كهرباء ده مستوى؟،لاعب الكرة مفيش حاجه اسمها اعذار بيقبض كل شهر قد كده لازم يأدي بيهم".

وأضاف: "كهرباء لازم يشتغل على نفسه وياخد باله من نفسه شويه، لأن مستواه دلوقتي مش زي أول مره جه فيها النادي الأهلي".

وواصل: "بيقعد احتياطي ولو نزل بينزل فترة قليلة جدا، ولو تألق ده العادي وإنه يلعب كويس ده الطبيعي ده بياخد فلوس".

وتابع: "لما كسبنا منتخب الجزائر، الناس جت لحد بيتنا بمظاهرة وأعلام ومجدي وقصة، دي في حد ذاتها تساوي فلوس".

وأتم: "لما تبذلي مجهود وتكسبي ده الطبيعي، ولاعب الكرة لما يبقى وحش في سببين اثنين، إما ماشي غلط أو ماشي غلط، ودلوقتي في لاعيبة بقت "تشرب شيشة"، وأنا اشجع اللاعب أنه يتجوز بدري لأن ده يمنعه عن حاجات كتير".

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