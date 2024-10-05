"فويسات ورسائل ومقربين من توفيق".. الخليج 365 يكشف أقوال القندوسي في تحقيقات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع لمصراوي، كواليس تحقيقات أحمد قندوسي في النادي من قبل الشئون القانونية، وذلك على خلفية تصريحاته التي أدلى بها أثناء ظهوره على قناة أون سبورت، بخصوص تدخل العديد من الوكلاء في صفقات النادي الأهلي والتي خسر بسببها التعاقد مع زين الدين بلعيد.

وقال المصدر، إن القندسي أكد في أقواله أنه لم يكن مرتبًا الإدلاء بهذه التصريحات، ولم يقصد مهاجمة الأهلي بل تبرئة نفسه مما نسب إليه بخصوص إفساد صفقة زين الدين بلعيد بعدما أدلى مقربون من أمير توفيق بتصريحات تشير إلى ذلك.

وأكد المصدر، أن قندوسي قدم مستندات وأدلة ورسائل صوتية "فويسات" ونصية تؤكد على تدخل وكلاء في صفقات الأهلي، وأن نسبة الصفقة ستكون 10% تقسم على 4 وكلاء، وهو ما أكده وكيله علي الكرماني.

وحضر الكرماني وكيل قندوسي التحقيقات عبر تطبيق التواصل "زووم"، وشرح باستفاضة ما حدث في صفقة قندوسي وفرض الوكلاء وتقسيم نسبة الصفقة 10% على 4 وكلاء، وهو ما رفضه وقتها.

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