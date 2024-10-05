شوقي غريب يكشف كواليس رحيله عن تدريب الاسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف شوقي غريب المدير الفني الاسبق للمنتخب الوطني ماحدث في موضوع التعاقد مع النادي الاسماعيلي خلال الساعات الاخيرة وهو الذي اثر الصمت احتراما لكيان وقلعة نادي الاسماعيلي احد قلاع كرة القدم المصريه مضيفا أن اصبح الظرف يحتم عليه ان يكشف للرأي العام بصفه عامه وجمهور الاسماعيلي بصفه خاصه ماحدث حتي تكون الحقائق واضحه حفاظا علي كيان بحجم وقيمة الدراويش.



أكد شوقي غريب انه قليل الكلام في وسائل الاعلام ولم يحدث طوال مشواره التدريبي الحافل مع الانديه المصريه بداية من الاتحاد السكندري مرورا بسموحه والانتاج الحربي والمقاولون العرب والاسماعيلي -في فتره سابقه - او بعد رحيله من المنتخبات الوطنيه ان تحدث عن فترات سابقه احتراما للفتره التي قضاها والشخصيات التي تعامل معها.

وتابع: منذ ايام تلقيت اتصالا هاتفيا من الصديق محسن عبدالمسيح عضو مجلس الاداره يرشحني فيه لقيادة النادي الاسماعيلي وكان ردي عليه انه لايمكن رفض عرض الاسماعيلي النادي صاحب التاريخ ولكن -انطلاقا من معرفه بمايدور في النادي الاسماعيلي - لابد ان يكون هناك موافقه من الجميع حتي يكون هناك مناخ صحي لتحقيق الهدف

وواصل: ثم تحدث معي في نفس المكالمه الاستاذ نصر ابوالحسن رحب فيه بقدومي وشرح كامل لظروف الفريق وتم التاكيد علي المناخ مناسب لتوقيع العقد، بعدها تم دعوتي لحضور لقاء فريق مواليد 2005 امام سموحه للوقوف علي حالة الفريق باعتبار انه سيتم الاستعانه بعدد منهم للفريق الاول.

وأضاف، ذهبت للنادي الاسماعيلي احتراما لكلمتي مع مسئوليه لاستعراض الجهاز المعاون والاتفاق علي برنامج العمل حتي يمكن الخروج من عنق الزجاجه وبناء فريق جديد. ولكن للاسف الشديد انني فوجئت باجتماع مجلس اداره وشائعات من هنا وهناك رغم انني لم اتحدث بكلمه منذ ابلاغي بقرار اختياري مديرا فنيا وهو ما كتب علي الصفحه الرسميه للنادي وتم كتابة زياراتي ايضا وحضور المباراه علي الموقع الرسمي دون ابداء تعليق مني رغم محاولة كافة وسائل الاعلام للتواصل معي.

وأشار أنه تم دعوتي للعشاء مع مجلس الاداره في حضور رئيس النادي وكان قبلها جلسه مع رئيس النادي تم خلالها استعراض الجهاز الفني المعاون الذي كان يضم محمد شوقي ومحمد محسن ابوجريشه مدربين والدكتور كمال عبدالواحد مخططا للاحمال واسامه عبدالكريم مدربا لحراس المرمي وعندما وجدت ان المناخ غير مناسب وملائم ولايشجع علي الانجاز طالبت من مجلس الاداره الاعتذار عن المهمه ناصحا اياهم بضرورة التكاتف من اجل مصلحة النادي وجماهيره الغفيره.

وأكد شوقي غريب ان مواقف الاداره التي يعرفها الجميع فيما يتعلق بالاسباب الحقيقيه لايقاف القيد والمتعلقه بامور ليست ماليه … علي مجلس الاداره ان يتداركها لان الامر لم يتوقف عند اللاعبين بل وصل الي المدربين وماحدث مع الكابتن حلمي طولان ليس بعيدا عن الاذهان.

وواصل: ادرك تماما ان الخلاف ليس علي اسمي او اسم الكابتن حلمي طولان ولسنا في مجال مقارنه فنيه بقدر ماهو حالة عناد بين اعضاء مجلس الاداره الذين اتمني لهم ان يركزوا في كيفية اخراج فريقهم من هذا المأزق.

وأضاف أن الاسماعيلي يعاني في مواسمه الاخيره وهو النادي صاحب التاريخ والشعبيه الكبيره ....علما بانني تلقيت العديد من المكالمات الهاتفيه من رموز كبيره من النادي الاسماعيلي ونجومه القدامي تبارك قيادتي للنادي واعدين بالدعم والمسانده .

وأختتم أنه يتمنى كل التوفيق لفريق النادي الاسماعيلي احد قلاع الكره في مصر وتاريخ مشرف وفخر كبير لكل من يتولي قيادته ولكن في ظروف افضل من ذلك.