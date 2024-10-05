النصر يفوز على العروبة في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على نظيره العروبة بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم 2024/2025.

تقدم النصر من خلال البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، بينما أضاف ساديو ماني هدفين في الدقائق 29، و71 من عمر الشوط الثاني والمباراة، لتنتهي المواجهة بفوز العالمي بثلاثية نظيفة.

بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده للنقطة 14 في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد العروبة عند النقطة 7 في المركز الحادي عشر.

وكان النصر قد بدأ المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيمريك لابورت، نواف بوشل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.