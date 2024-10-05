خلفًا للراحل إيهاب جلال.. الإسماعيلي يعلن تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس نصر ابو الحسن تعيين حمد ابراهيم مديرا فنيا للدراويش بالموسم الجديد، خلفا للراحل ايهاب جلال .

وتوفي إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، إثر أزمة صحية لحقت به مؤخرا.