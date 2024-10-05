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خلفًا للراحل إيهاب جلال.. الإسماعيلي يعلن تعيين حمد إبراهيم مديرا فنيا

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس نصر ابو الحسن تعيين حمد ابراهيم مديرا فنيا للدراويش بالموسم الجديد، خلفا للراحل ايهاب جلال .

وتوفي إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، إثر أزمة صحية لحقت به مؤخرا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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