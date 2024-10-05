تحدي على الهواء.. مواجهة قوية بين وكيل القندوسي السابق والحالي بشأن التصريحات ضد الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أثارت تصريحات لاعب سيراميكا كليوباترا، القندوسي، جدلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشاشات التلفاز خلال الساعات الماضية.

وكان قد أكد القندوسي في تصريحات تليفزيونية أن صفقة انضمام زين الدين بلعيد إلى الأهلي، فشلت بسبب الوكلاء وليس بسبب المقابل المادي كما قيل، بعد أن تم إخبار اللاعب بأنه لن يدخل النادي مع وكيله ورغبتهم في وجود وكلاء آخرين للتفاوض.

وفي تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر"، قال جعفر نيساني وكيل قندوسي السابق إن تصريحات اللاعب نابعة عن حقد وغل بسبب عدم الحصول على فرصة للمشاركة مرة أخرى مع الفريق.

وأضاف الوكيل السابق أنه لم يتم فرض عليه أي وكيل عندما أتى بقندوسي للنادي الأهلي، وتصريحات اللاعب ليس لها أساس من الصحة.

ودخل نصر يحيى وكيل القندوسي الحالي على الهواء في نفس البرنامج، واتفق مع اللاعب في جميع تصريحاته وأعلن دعمه أيضًا.

وأردف نصر يحيى أنه تم فرض الثنائي يحيى علي وأحمد يحيى على وكيل القندوسي السابق "جعفر نيساني"، بدليل أن الشكوى المقدمة منه ضد القندوسي بها أسم الثنائي بجانبه.

ليعود جعفر ويؤكد تصريحاته أنه لم يتم فرض عليه الثنائي ويوضح أنه يعمل معهم منذ فترة كبيرة داخل مصر وخارجها، واصفا إياهم بالأفضل في مصر.