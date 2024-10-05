قندوسي يصل النادي الأهلي للخضوع لجلسة التحقيق بشأن تصريحاته

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وصل المحترف الجزائري بصفوف الأهلي المُعار لصفوف سيراميكا كليوباترا، أحمد قندوسي، إلى مقر القلعة الحمراء عصر اليوم السبت؛ للتحقيق فيما قاله بالتصريحات الإعلامية الأخيرة له.

وأحال محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي أحمد قندوسي إلى الشؤون القانونية بالنادي بعدما خاطب ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه من تصريحات إعلامية أثناء ظهوره ببرنامج "ملعب أون" المذاع عبر قناة "أون سبورت".

وكان قندوسي، قد قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، مساء أول أمس الخميس:"موضوع زين الدين بلعيد باظ علشان الوكلاء، هو عنده وكيله، مش علشان الفلوس ولا أي حاجة".

وأضاف صاحب الـ 25 عامًا:"كل الكلام اللي طلع في الميديا كذب في كذب، كان 70% في الأهلي، بشرط يجي معاه وكيله، بس الناس كانت عاوز تدخل معاه وكيل تاني معاه، معرفش مين الناس دي، بس دي الحقيقة، ومش هقول غير الحقيقة، أنا مش هخاف من حد"، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

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