تدريبات تأهيلية خاصه لحارس الزمالك بسبب الإصابة

ياسر رشاد - القاهرة - خاض محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى، خلال مران اليوم السبت، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لبطولة السوبر المحلي.

وفي سياق متصل أدى محمد عواد تدريبات بدنية مع باقي اللاعبين خلال مران اليوم في إطار البرنامج التدريبي الموضوع للفريق.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام بعد العودة من المملكة العربية السعودية، عقب التتويج ببطولة السوبر الأفريقي.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.