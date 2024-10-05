الخليج 365 يكشف الحكام المرشحين لإدارة مباريات السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الحكام المرشحين لإدارة مباريات السوبر المصري، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتنطلق مسابقة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024، يوم 20 أكتوبر وتستمر حتى يوم 24 من نفس الشهر، وتقام المسابقة في الإمارات العربية المتحدة.

وقال المصدر: "الحكام المرشحين لإدارة مباريات السوبر المصري، أمين عمر ومحمد معروف ومحمود ناجي وأحمد الغندور في الساحة، ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وهاني خيري وإبراهيم عبد الله كحكام راية".

وأتم المصدر تصريحاته: "ويأتي على تقنية الفيديو "الفار" الثنائي محمود عاشور ووائل فرحان".

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