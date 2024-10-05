سيد عبد الحفيظ يحسم موقفه من العودة لإدارة الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

حسم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، موقفه من تولي منصب مدير الكرة في نادي أهلي طرابلس الليبي، بعد أنباء العرض المقدم من الأخير.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "أهلي طرابلس الليبي تواصل معي لتولي منصب مدير الكرة، وتلقيت عرضا محترما".

وأضاف: "لكنني لدي مشكلة في ارتباطاتي الحالية، لدي عمل خاص وأريد النجاح بالإضافة إلى العمل التلفزيوني الخاص بي وأشكرهم على هذا العرض، بشكرهم وأكن لهم الاحترام".

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