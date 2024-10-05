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الزمالك يبدأ استعداداته اليوم للسوبر المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - يقود البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مران الأبيض اليوم السبت، استعداداً لبطولة السوبر المصري المقرر لها في الإمارات.

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وكان المدير الفني وصل إلى القاهرة فجر اليوم، لقيادة تدريبات الأبيض، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي..

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب نظيره الأهلي، في المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية .
ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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