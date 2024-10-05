قلم وادعاء بالمعاكسة.. الحكاية الكاملة للاعب إمام عاشور من المول للمحكمة

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي المصري، محركات البحث خلال الساعات الماضية بسبب واقعة فرد أمن في أحد المولات في الشيخ زايد، بعدما اعتدى إمام عاشور على فرد الأمن بالضرب، وادعى بأنه عاكس زوجته، وفي السطور التالية ترصد بوابة الخليج 365 الإلكترونية التفاصيل الكاملة في الواقعة.

تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة:

في يوم الخميس 20 من يونيو 2024 تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، يفيد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، وأفراد الأمن، بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور وجه مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص، وتبين نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور، لاعب الأهلي، وأفراد أمن المول، ادعاء معاكسة أحدهم لزوجته.



التحريات: زوجة إمام عاشور كانت في المول لحضور فيلم سينمائي:

كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة، بأن زوجة إمام عاشور كانت موجودة داخل المول لحضور فيلم في السينما، قبل أن تدعي أن أحد أفراد الأمن عاكسها، وحضر بعدها زوجها اللاعب واشتبك معه، ونشبت بينهما مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض.



شهود الواقعة: زوجة إمام عاشور خرجت من المول ولم تَشكُ بتعرضها للمعاكسة حتى جاء زوجها:

كشفت التحقيقات في الواقعة، من خلال أقوال مدير أمن المول وأفراد أمن، التي استدعتهم النيابة كشهود، مؤكدين بأن زوجة إمام عاشور دخلت المول وخرجت ولم تَشكُ أنها تعرضت لأي مضايقات، أو معاكسة، أو تحرش داخل القاعة، ولم تبلغ أيًّا منهم، سواء في قطاع السينما، أو أمن المول، بتعرضها للمعاكسة، وغادرت زوجة إمام عاشور المول عقب انتهاء فيلم كانت تشاهده، وبعدها عاد زوجها اللاعب وتشاجر مع أفراد الأمن، متهمًا إياهم بأنهم ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته، وفق روايتهم.



أقوال أفراد الأمن في الواقعة:

قال مشرف الأمن والأفراد أمام جهات التحقيق، إنه أثناء وجودهم في محل عملهم وتحديدًا الساعة السابعة صباحًا، فوجئوا باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته، وبرفقته سيارتان نزل منهما حوالي 10 إلى 15 شخصًا، واقتحموا بوابة المول، فأوقفه مشرف الأمن، خصوصًا أن المول انتهى من مواعيد العمل الرسمية به، فلم يستجب وواصل سيره إلى الجراج وتتبعه أفراد الأمن، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين فرد الأمن (عبدالله) الضحية، وتعدى عليه بالسباب والضرب.



اتهامات فرد الأمن ضد إمام عاشور:

اتهم فرد الأمن، إمام عاشور ومجموعة من أصدقائه بالتعدي عليه بالسب والضرب، ما تسبب في إصابات بقدمه اليمنى، حسب زعمه، وقال فرد الأمن، إنه "يمتلك مقطع فيديو يوثق لحظات الاعتداء عليه من إمام عاشور وأصدقائه، ولم يترك حقه، ويطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضده".

استدعاء إمام عاشور أمام النيابة العامة:

وفي يوم الأحد 7 يوليو الماضي، استدعت النيابة إمام عاشور للاستماع إلى أقواله في واقعة تعديه على فرد الأمن بأحد المولات الشهيرة بالشيخ زايد، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامه بالتعدي على فرد الأمن، حتى اليوم، الذي أمرت فيه بإحالته إلى المحاكمة، وتحديد 5 أكتوبر موعدًا لبدء محاكمته.