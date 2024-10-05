النني أساسياً في تشكيل الجزيرة أمام دبا الحصن بالدوري الإماراتي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الحسين عموتة، المدير الفني لفريق الجزيرة، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به الفريق مباراته ضد دبا الحصن، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي. المباراة ستقام في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم، السبت.

إقرأ أيضاً..

شهدت التشكيلة الأساسية للجزيرة مشاركة النجم الدولي المصري محمد النني، حيث تواجد في خط الوسط، ليكون من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها المدرب عموتة.

جاء تشكيل فريق الجزيرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: عمر تراوري، محمد ربيع، خليفة الحمادي، رافيل تجير

خط الوسط: أكونور، فينيسيوس ميلو، محمد النني

خط الهجوم: مامادو كوليبالي، رامون ميريز، برونو أوليفيرا

يدخل الجزيرة هذه المواجهة وهو يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 6 نقاط، بينما يعاني فريق دبا الحصن من تراجع في الأداء، حيث يحتل المركز الـ13 بدون أي رصيد من النقاط حتى الآن.

تعد هذه المباراة فرصة مهمة لفريق الجزيرة لتحسين موقعه في الترتيب، في ظل الأداء المميز لبعض لاعبيه الأساسيين، مثل النني الذي يمثل إضافة قوية للفريق في منتصف الملعب.