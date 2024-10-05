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33 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة العالم للبياثل والترياثل

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان عن مشاركة 33 دولة ببطولة العالم للبياثل والترياثل ، وبطولة العالم لليزر - رن لذوي الهمم والتي ستقام على شاطئ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورفؤاد.

موعد انطلاق البطولة


تقام البطولة خلال الفترة من 9 إلى 13 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 900 مشارك من 33 دولة حول العالم.

جاءت قائمة الدول المشاركة على النحو التالي:

البرازيل، بوركينا فاسو، الصين، قبرص، التشيك، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، إنجلترا، اليونان، المجر، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، کازاخستان، الكويت، لاتلفيا، مالي، المكسيك، موناكو، البرتغال، رومانيا، ، صربيا، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إسبانيا، تركيا، تایلاند، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر البلد المضيف.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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