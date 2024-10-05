تفاصيل فشل انتقال فيستون ماييلي للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، خلال تصريحاته عبر قناة “أون تايم سبورت”، عن كواليس مفاوضاته مع اللاعب الكونغولي فيستون مايلي، مؤكدًا أن صفقة انتقاله إلى نادي الزمالك تعثرت بسبب المستحقات المالية المتأخرة بالنادي.

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وأوضح ميدو أنه تفاوض مع مايلي مرتين، وأجرى معه اجتماعين عبر تقنية “زووم” استمر كل منهما لمدة ساعة، لكنه أشار إلى أن اللاعب كان قلقًا بشأن تأخر دفع المستحقات من الزمالك.

وقال ميدو: “اللاعب أخبرني أنه يمتلك عرضًا من نادي بيراميدز، وأوضح لي أنه مسؤول عن إعالة عائلة تتراوح بين 25 إلى 30 فردًا، وبالتالي لا يمكنه الانضمام إلى نادٍ يواجه مشاكل مالية”.

وعلق ميدو على قرار اللاعب قائلاً: “شكرته وتمنيت له التوفيق”، موضحًا أن سمعة الزمالك في فترة الإدارة السابقة كانت تشكل عقبة أمام استقطاب اللاعبين، حيث كان النادي يُعتبر الخيار الثالث بالنسبة لهم بسبب مشاكل تأخير المستحقات.

ومع ذلك، أكد ميدو أن الوضع تغير بشكل كبير مع الإدارة الحالية، وأن سمعة النادي في التعامل المالي تحسنت.

يُذكر أن نادي الزمالك كان يسعى للتعاقد مع مايلي لتعزيز صفوف الفريق، إلا أن الأمور المالية تسببت في فشل الصفقة.