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أهلي 2009 يواجه غزل المحلة في بطولة الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009، اليوم السبت على ملعبه بمدينة نصر مع ضيفه غزل المحلة، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

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يدخل فريق أهلي 2009 مباراة اليوم أمام غزل المحلة وهو يسعى لتحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في مباراة على المقاولون العرب 3 - 2، وتعادل في المباراة الثانية قبل أن يفوز بركلات الترجيح، على حساب بيراميدز، ليكون في رصيده 5 نقاط.
ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كل من: محمد عبد الوهاب مديرًا فنيًا، ومحمد علي مدربًا عامًا، ومعتز بالله هاشم مدرب أحمال، ومصطفى عبدالعظيم مدرب حراس المرمى، وعبدالرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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